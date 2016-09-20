田徑》400公尺1分33秒99 90歲爺爺跑出世界紀錄
2016/09/20 18:34
高齡90歲的龜濱敏夫刷新世界紀錄。（取自朝日新聞）
〔記者石毓琪／綜合報導〕日本田徑大師賽昨（19）日再次跑出新世界紀錄！高齡90歲、來自沖繩的龜濱敏夫在90-94歲男子400公尺跑出1分33秒99成績，刷新世界紀錄。
高齡運動員每年挑戰，成績下滑並不意外，但龜濱爺爺反而以1秒縮短差距，打破新日本、世界紀錄，他表示，沒有別的秘訣，「像往常一樣，每3天小酌一杯泡盛（燒酒的一種），比賽很有趣，明年也想繼續參加。」除了400公尺項目，龜濱還是該年齡層800公尺、1500公尺的世界紀錄，並在今年7月剛抱回日本體育大獎。
全日本田徑大師賽19日於新潟體育場舉行，多達18種田徑項目，此次大賽共計13個新紀錄產生，來自宮崎的泥谷久光以9秒50刷新85-89歲男子60公尺的日本紀錄，最後獲得最優秀選手殊榮的織田幹雄賞。
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