排球》台灣隊打退伊朗奪第5 寫隊史最佳成績
2016/09/20 18:34
台灣女排力退伊朗奪第5，寫隊史最佳成績。（排球筆記提供）
〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊在亞洲盃女子排球賽，前役以直落三橫掃南韓，今日在排名賽最終戰，順利以3：1打退伊朗，寫隊史自2008年參賽以來的最佳成績第五名。
此役雙方競爭相當激烈，台灣前2局仍是技高一籌，皆以25：21贏下，順利取得聽牌，雖在第3局遭伊朗追回，但第4局並為給予對手反撲機會，又以25：22收下，吳韋華攻下全隊最高16分，張禎尹也貢獻15分。
亞洲盃女排賽自2008年舉辦首屆開始，台灣有3屆以第6名收尾、1屆第7名，如今這屆摘下第5名，也一舉改寫隊史最佳成績。
台灣女排力退伊朗奪第5，寫隊史最佳成績。（排球筆記提供）
台灣女排力退伊朗奪第5，寫隊史最佳成績。（排球筆記提供）
台灣女排力退伊朗奪第5，寫隊史最佳成績。（排球筆記提供）
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