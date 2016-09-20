中職》有機會同時入圍3獎 林泓育平常心
2016/09/20 18:42
Lamigo桃猿林泓育。（記者陳志曲攝）
〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊捕手林泓育，今年蹲捕場次多且展現進步的阻殺功力，今年阻殺率高達0.486，打擊率則有0.412高水準，不算今晚，捕手僅差8場次、指定打擊差8打席，就有機會同時角逐捕手金手套、最佳9人捕手、最佳10人指定打擊。
若同時入圍最佳10人兩獎項，將是史上首次，林泓育聽聞之後顯得有些驚訝。林泓育說，球季還沒結束，結果難以預料，現階段雖然入圍機會大，但對他而言重要的是打好剩下的比賽、能做到的就盡量去做，得獎要真的實至名歸才重要。
林泓育也說，若能得獎，就有機會在公開場合感謝今年曾幫助過他的人，如果最終沒有得獎，他也不會太失望。
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