帕運》旗子從2004年啟用 這次中國硬挑毛病？
2016/09/20 18:48
這面旗從雅典帕運用到這屆里約帕運。（記者林岳甫攝）
〔記者林岳甫／台北報導〕里約帕運台灣好手贏得1銀、1銅成績，今日帕運代表團接受蔡英文總統接見時，團長陳李綢自爆台灣在里約這段期間受中國處處刁難。
里約帕運前夕，中國於8月15日向IPC（國際帕拉林匹克委員會）抗議我國隊旗上的圖徽有問題，IPC則是在19日就正式向我方回覆此問題，但殘障體育運動總會認為，從來沒有遇到相關問題，因此在22日決定不更換旗子。
殘總會長賴復寰表示，旗子從2004年就已向IPC（國際帕拉林匹克委員會）申請通過，甚至在2008年由中國主辦的北京帕運都沒有出現爭議，再來又經歷2012年倫敦帕運都沒有問題，如今爆出圖徽問題，令人百思不得其解。
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