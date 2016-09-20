NBA》麥基無極限 上傳晃掉內褲影片？！（影音）

2016/09/20 19:35

Pierre McGee（@pierre_mcgee）張貼的影片 張貼

〔體育中心／綜合報導〕常上烏龍球影片集錦「shaqtin' a fool」、愛搞怪出名的麥基（JaVale Mcgee），今天在自己的Instagram上面放上一段惡搞影片，居然是晃到別人的內褲掉出來？！

「當你將別人內褲晃出來時，你應該要標註那些會被你晃掉內褲的人！」麥基在影片下方這麼表示，不過有網友留言認為，這件內褲實在太不可思議，也想去買一件來試試。

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