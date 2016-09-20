中職》東園國小少棒隊參訪 朱育賢大方分享棒球路

朱育賢與東園國小棒球隊相見歡，仔細凝聽並回應小朋友的問題。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕台北市東園國小少棒隊今天參訪桃園球場，賽前透過球團安排，和猿隊朱育賢近距離接觸並訪問。小球員問題主要都集中在棒球，朱育賢也一一耐心解答。

小球員問到朱育賢棒球路上是否有偶像，朱育賢說偶像就是陳金鋒，「從小到大打棒球的偶像就是鋒哥，我想應該很多人都一樣。」除了偶像之外，小球員也問到第一次站上職棒球場的心情、面對低潮的處理方式等。朱育賢說，打職棒應該是所有打球的小球員的夢想，進了職棒之後難免遇到困難，要自己學著面對。