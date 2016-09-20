NBA》當女友跟別人親吻時表情是？ 戈貝爾：大概是這樣

〔體育中心／綜合報導〕熱門籃球遊戲2K17前幾天正式上市，球員都搶著發布自己遊玩的影片或照片。爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert‏）就在自己的推特上傳效力魔術的富尼耶（Evan Fournier）在遊戲中的截圖。

「這就是當你看到你的女友正在親別的男人的時候，你的表情。」戈貝爾並在圖片上標註好友富尼耶的推特。下面也引起大量網友的回應以及轉貼，大讚戈貝爾實在是太幽默。