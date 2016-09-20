中職》「香蕉先生」療癒開球 蕉皮緊握猿啦啦棒（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕Lamigo桃猿隊今晚於桃園主場迎戰中信兄弟，賽前請來日本動畫人物香蕉先生開球，並宣傳明年1月8日開跑的高雄旗山香蕉路跑。

受限於香蕉造型，香蕉先生用香蕉皮開球，他在吉祥物猿氣小子帶領下走上投手丘，並手握Lamigo啦啦棒，正式開球時球卻直朝地上，緩慢滾進捕手手套，形成逗趣畫面，最後在另一名吉祥物大勝牽著下退場。

高雄旗山香蕉路跑將在9月26日開放報名，2017年1月8日共分為半馬組（21K）、健康組（10.8K）和親子健走組（3K），賽事當天6點半分批旗山體育場起跑。

香蕉先生開球。（記者陳志曲攝）

香蕉先生開球。（記者陳志曲攝）