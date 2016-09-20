中職》陽耀勳妻子待產 今請假一天

陽耀勳。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊陽耀勳，今天因妻子待產向球團告假，今天不在球隊陣中，暫時請假一天照顧妻子。

猿隊總教練洪一中說，比賽前一天陽耀勳打電話給他，說妻子可能這兩天要生孩子，今天比賽必須請假。陽耀勳告假，猿隊今排出的3位外野手是朱育賢、王柏融、鍾承祐，開路先鋒則由三壘手林智平擔任。