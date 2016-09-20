泛太平洋女網賽》先盛後衰 頭號種子詹家姊妹爆冷出局
2016/09/20 19:38
詹詠然、詹皓晴首輪就淘汰出局。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者林宗偉／綜合報導〕在東京舉辦的泛太平洋女網賽，雙打頭號種子詹詠然/詹皓晴原訂與中國組合梁辰/楊釗煊的首輪賽事，因大雨攪局延至今天在室內球場開打，可惜雙詹先盛後衰，在搶10大戰中敗北。
去年拿下亞軍的詹家姊妹，目前女雙世界排名並列第七，近況並不差的他們首盤6：1輕鬆闖過頭關，但次盤卻一路陷入落後，最終以4：6讓出，兩人在關鍵的搶10大戰中還是沒能回神，以5：10苦吞敗果。
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