中職》差捕手完成全守位出賽 余德龍二壘初體驗

2016/09/20 19:34

余德龍先發守二壘。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕陳金鋒週日引退賽時，正好是余德龍生涯首次擔任二壘手，由於郭嚴文目前尚無法守備，余德龍今晚對中信兄弟繼續擔任二壘手。有過前天經驗，余德龍說基本守備大致差不多，但視覺上距離和接球時機較不同。

余德龍說，週日當天教練團才通知他要守二壘，在此之前練習也從未準備過，晚間就這樣拎著手套上陣，緊張時還刻意鬧鬧旁邊的一壘手陳俊秀，緩和一下情緒。

只差捕手，余德龍就能完成所有守位都出賽紀錄，但他笑稱絕對不想嘗試，捕手工作還是交給隊友就好。

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