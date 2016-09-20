日職》吳念庭4戰無安打 西武大勝歐力士

〔記者石毓琪／綜合報導〕效力日職西武的台灣小將吳念庭陷打擊低潮，已連4戰無安打、14打席未上壘，西武靠著1上和8上攻下的3、4分大局，10：1大勝歐力士。

吳念庭上一次敲安是14日對羅德敲出，今天雖然3支0，且陷入打擊低潮，連4場比賽無安打，打擊率下滑到2成04，守備上仍有表現，3下得點圈有人，吳念庭接獲若月健矢三游間的滾地球後快傳一壘刺殺打者守下失分危機，結束3次打擊後西武換上代打，吳念庭退場休息。

西武1上2出局一二壘，洋砲梅西亞率先轟出3分砲，5上梅西亞再敲安打追加分數，8上淺村榮斗、山川穗高跟進開轟，9上山川雙響，終場14安、11：1猛打擊敗歐力士，先發6局只失1分責失的野上亮磨收下本季第3勝。