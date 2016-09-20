中職》林智勝開轟 兄弟2打者單季30轟達陣
2016/09/20 20:02
林智勝。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者石毓琪／綜合報導〕卡關許久，「大師兄」林智勝在今晚象猿戰敲出本季第30轟，與同樣30轟的隊友蔣智賢暫列全壘打第一，並一起替中信兄弟打出中職首支單季2位30轟全壘打的球隊。
林智勝上一次開轟已是8月28日，但9月起陷入低潮，近7戰29打數僅3支安打，且都是一壘安，今天終於揮出本季第30轟，不僅助隊成為首支單季2打者30轟的球隊，個人第3個球季、連2季都有30轟表現，更是史上第一人。
相關新聞
- 中職》陳冠任會老隊友 週四將擔任球評
- 中職》差捕手完成全守位出賽 余德龍二壘初體驗
- 中職》「香蕉先生」療癒開球 蕉皮緊握猿啦啦棒（影音）
- 中職》陽耀勳妻子待產 今請假一天
- 中職》東園國小少棒隊參訪 朱育賢大方分享棒球路
推薦新聞
-
網球》謝淑薇歷年補助款核銷明細出爐 網協：歡迎來查2016/09/20 20:39
-
中職》飽受爭議的鋒哥雕像 贊助商冠名遮掉了2016/09/20 20:12
-
泛太平洋女網賽》先盛後衰 頭號種子詹家姊妹爆冷出局2016/09/20 19:38
-
中職》「香蕉先生」療癒開球 蕉皮緊握猿啦啦棒（影音）2016/09/20 19:28
-
帕運》旗子從2004年啟用 這次中國硬挑毛病？2016/09/20 18:48