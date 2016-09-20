中職》林智勝開轟 兄弟2打者單季30轟達陣

2016/09/20 20:02

林智勝。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕卡關許久，「大師兄」林智勝在今晚象猿戰敲出本季第30轟，與同樣30轟的隊友蔣智賢暫列全壘打第一，並一起替中信兄弟打出中職首支單季2位30轟全壘打的球隊。

林智勝上一次開轟已是8月28日，但9月起陷入低潮，近7戰29打數僅3支安打，且都是一壘安，今天終於揮出本季第30轟，不僅助隊成為首支單季2打者30轟的球隊，個人第3個球季、連2季都有30轟表現，更是史上第一人。

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