中職》飽受爭議的鋒哥雕像 贊助商冠名遮掉了
2016/09/20 20:12
斥資1400萬元打造的陳金鋒漢白玉雕像揭幕。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者林宥辰／桃園報導〕陳金鋒引退日揭幕的漢白玉雕像，不僅造型頗受球迷詬病，底座上斗大的「光隆海洋生技」贊助商名，甚至比「陳金鋒」3字要大，被球迷批評喧賓奪主，今天賽前猿隊將贊助商冠名遮住。
原本斗大的6字，改為「台灣巨砲」。猿隊副領隊浦韋青說，至少先把最有爭議的部分處理掉，後續再討論如何處理。
贊助商冠名遮住後的雕像。（記者林宥辰攝）
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