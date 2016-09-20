MLB》美聯MVP獎落誰家？貝茲、鱒魚大熱門

〔體育中心／綜合報導〕MLB例行賽倒數2週，除了分區冠軍與外卡資格的拉鋸，年度MVP也是討論熱度高的話題之一。美聯MVP今年戰況激烈，熱門候選人各個成績不俗，差距微小，最後兩週的表現將是關鍵。

貝茲是美聯MVP大熱門之一。（今日美國）

紅襪貝茲（Mookie Betts）

貝茲本季目前打擊三圍0.314/0.356/0.541，且有31轟、108打點，各項數據都在美聯前10名，是隊上穩健的中心打者；身為右外野手防守表現也十分優異，DRF（defensive runs saved）達26，高居聯盟第1，WAR（球員綜合評價，wins above replacement）高達7.0。另外，過往MVP投票評審經常偏好所屬隊伍表現良好的球員，而紅襪已幾乎底定能拿到季後賽門票，是貝茲問鼎MVP的一大優勢。

天使分區戰績墊底，楚奧特恐再當老二。（法新社）

天使「鱒魚」楚奧特（Mike Trout）

25歲的楚奧特自2011升上大聯盟以來，已4次入圍美聯年度MVP，2014曾獲得大獎，其他3次皆以第2名作收。楚奧特本季目前有0.318/0.435/0.556的傲人打擊三圍及27轟、26盜壘的出色成績，目前上壘率全聯盟第1，打擊率、長打率、盜壘數及得分數皆排名美聯前5，WAR更以8.4高居聯盟第1。不過，天使本季戰績不佳，目前慘居美聯西區墊底，恐怕今年楚奧特會因此而在MVP投票中再次淚收第2。

艾圖維。（法新社）

太空人「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）

艾圖維本季上半季表現優異，前半季（截至8月20日）打擊三圍是驚人的0.366/0.429/0.581；後半季雖表現下滑，目前整體仍有0.337/0.396/0.543，打擊率與安打數仍高居聯盟之冠，若最後兩週能表現回穩，仍有機會角逐美聯MVP大位。

去年得主唐納森仍有望角逐MVP寶座。（今日美國）

藍鳥唐納森（Josh Donaldson）

去年的美聯年度MVP唐納森，今年雖然打擊三圍僅有0.283/0.401/0.547，34轟、93打點，表現普通；但WAR評分6.6仍十分亮眼，最後兩週仍有可能急起直追再奪MVP大獎。

老爹雖打出驚人退休球季，要角逐MVP恐怕有點困難。（法新社）

紅襪「老爹」歐提茲（David Ortiz）

本季即將高掛球鞋的老爹打出了驚人的退休球季，打擊三圍0.317/0.403/0.630、35支全壘打、118打點；雖然討論熱度不輸其他熱門選手，但本季幾乎沒有防守貢獻的歐提茲，要角逐MVP恐怕有些難度。