網球》謝淑薇歷年補助款核銷明細出爐 網協：歡迎來查

網協秘書長劉中興針對謝淑薇補助計劃提出說明，並提出由網協經手已核銷及未核銷補助計劃金錢資料。（記者黃志源攝）

〔記者林宗偉／綜合報導〕針對謝淑薇砲轟補助款風波，網協今做出發表聲明回應，並列出歷年謝淑薇領取補助款項的明細，除了2011-2012年倫敦奧運培訓參賽經費查無數據外，核定金額達到1024萬4750元，而在去除加上今年奧培專案的2百萬元尚未核銷部分，謝的單據核銷金額則為1034萬8556元。

本人代表中華國民國網球協會（以下簡稱本會）針對謝淑薇（以下簡稱謝）選手9月19日在個人Facebook提出質疑造成媒體與大眾關心特別以新聞稿說明如下：

1. 本會代為選手申請補助經費係指「黃金計畫」及「優秀計畫」，本會自2005年到2016年度代為選手申請有關謝所領訓練補助金額一覽表如附件。

2. 本會代為選手申請之補助經費是依據體育署（前身為體委會）核銷規定，將選手提供單據做初步審查後，報體育署核銷並通知選手確認最後核准金額，並在協會官網逐年公告相關選手核撥金額並有專人主動通知相關選手權利義務。本會近年亦召開多場公開說明會，以利選手知悉核銷辦法及流程。

3. 依據上述說明，所有受補助選手從無反映未收到補助款問題，優秀計畫補助對象皆為現役職業男女選手，所有金額往來經核定後（數字金流最好的依據）皆直接匯入選手個人帳戶，每筆金流皆可查。

4. 以上表格所提供資料皆歡迎謝本人前來本會就謝個人所提核銷單據方面了解查證。也請謝本人就相關金額匯入其所屬相關帳戶做仔細比對查核之後公佈實際所得數字，並請謝公佈落差何在，以利本會查證，而不是沒依據的質疑及影射。

5. 再次強調謝所提出的質疑皆可查核，本會如有任何造假虛報選手個人補助，本人願意立刻請辭負責並負擔法律責任，本人身為秘書長工作一職，常年在第一線接受各方批評指教，並虛心接受，但謝針對個人影射與指控造成名譽損失本人表示非常遺憾，並保留法律追訴權。

中華民國網球協會

秘書長 劉中興 敬上