拳擊》拳王泰森：演戲和拳擊一樣難

拳王泰森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕拳王泰森（Mike Tyson）接受《運動畫報》專訪，侃侃而談過去的輝煌歲月、退休後的日子與現在的生活。

訪談中記者Jon Wertheim拿出1986年泰森第一次登上《運動畫報》封面的照片，泰森形容自己當時是個「渴望著魅力與榮耀的年輕小夥子」。回憶當時，泰森表示當時自己似乎總是覺得不夠，即使得到冠軍、獲得矚目，仍然想要更多。而現在即將來到50歲，雖然許多這個世代的年輕人已經不認識他，「他們只知道我是電影《醉後大丈夫》裡的角色」，但泰森表示這個年紀的自己很怡然自得，覺得能走到這就是值得開心的事。

談到現在的生活，泰森表示重心放在家庭，日常生活就是和妻子一同處理3個孩子的瑣事與家務。泰森近年也致力於單人秀"Undisputed Truth"的演出上；"Undisputed Truth"是以泰森的生命故事為主題的單人獨白表演，在過去幾年已巡迴不少國家，目前泰森每週四天在拉斯維加斯的劇場固定演出。泰森認為，演戲和打拳一樣，心理上的煩悶與壓力比生理上來的大，同樣是需要忍受各種磨難、不斷突破自己極限的過程。

談到現在與拳擊的關係，泰森表示自己很少去比賽現場了，只偶爾和妻子一起去看UFC綜合格鬥；還提到自己奧運時幾乎沒有收看拳擊賽事，倒是因為女兒的關係看了不少網球比賽。

泰森的女兒對於網球很有興趣，年僅7歲就有很好的球感，也參加了不少兒童比賽。對於要成為一個專業運動員，泰森給孩子的忠告是：「你必須和孤獨相處。對於訓練你不能抱怨，再討厭也要用熱愛它的心情去完成。」

訪談的最後記者問，對於現在的自己有什麼想法。泰森表示，他對一切充滿感激，感激過去曾經歷過的旅程，以及現在的家庭給予他的支持，同時也表示對現在的生活感到滿意。