中職》單季30轟並列全壘王 林智勝：目標只有總冠軍
2016/09/20 22:20
林智勝。（記者陳志曲攝）
〔記者林宥辰／桃園報導〕中信兄弟作客Lamigo桃猿隊主場，發揮旺盛火力以12:4擊敗桃猿隊，送給猿隊3連敗。中信兄弟林智勝5局上擊出陽春砲，是他本季第30轟，也讓中信兄弟成為史上首支單季擁有兩位單季30轟球員的球隊。
林智勝賽後表示，最近因為身體疲勞，打擊狀況確實有點低潮，但他要利用接下來比賽調整自己的狀況，以最好的狀態迎接台灣大賽。單季30轟和蔣智賢並列全壘打王，林智勝說拿過一次全壘打王之後，對獎項看的不那麼重，自己第一年加入中信兄弟，不想讓球團失望，現在目標只有總冠軍，個人成績維持就好。
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