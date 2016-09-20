MLB》惡人無膽？范屈拉被搭檔嚇到往後彈（影音）

2016/09/20 22:24

〔體育中心／綜合報導〕皇家今天以8：3擊敗白襪，先發投手范屈拉（Yordano Ventura）完投9局僅失3分，拿下本季第11勝，這一勝也是他生涯首度完投勝。

不過，在7局上半發生一段有趣的插曲，時常飆近身火球嚇打者的范屈拉，這次卻栽在搭檔手上，范屈拉不滿裁判好球帶，用力拍大腿後順便整理投手丘還和情緒，未料此時捕手布泰拉（Drew Butera）叫暫停要與投手聊聊，范屈拉看到他頓時受到驚嚇，還往後彈了一下，畫面相當逗趣。

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