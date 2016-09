MLB》惡人無膽？范屈拉被搭檔嚇到往後彈（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕皇家今天以8:3擊敗白襪,先發投手范屈拉(Yordano Ventura)完投9局僅失3分,拿下本季第11勝,這一勝也是他生涯首度完投勝。

不過,在7局上半發生一段有趣的插曲,時常飆近身火球嚇打者的范屈拉,這次卻栽在搭檔手上,范屈拉不滿裁判好球帶,用力拍大腿後順便整理投手丘還和情緒,未料此時捕手布泰拉(Drew Butera)叫暫停要與投手聊聊,范屈拉看到他頓時受到驚嚇,還往後彈了一下,畫面相當逗趣。