海碩盃盧彥勳出賽 今日重要賽事預告

大聯盟例行賽快結束啦，外卡爭奪戰呈現白熱化，還有大家不要忘了為在海碩盃拚戰的台灣好手加油阿！！

今日MLB賽事

7：00 紅襪 VS 金鶯（FOX體育台、FOX3台）

10：00 巨人VS道奇（FOX體育）

今日日職賽事

17：00 歐力士 VS 西武（FOX體育3台）

17：00 火腿 VS 軟銀（FOX體育台）

今日中職賽事

18：30 統一獅 VS 義大犀牛 （緯來體育台）

今日海碩盃賽事

男子單打：盧彥勳 VS 瓦尼（義大利）

莊吉生 VS 韋恩特勞勃（以色列）

吳東霖 VS 吉備雄也（日本）

男子雙打：彭賢尹／公茂鑫 VS 伊布登／庫德拉

洪睿晨／朗卡特 VS 山提蘭／內山靖崇

陳迪／莊吉生 VS 瑟拉塔尼／奧斯瓦德

吳東霖／張擇 VS 奈達切西恩／楊宗樺