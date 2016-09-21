MLB》美聯賽揚獎預測 克魯伯領先塞爾 田中排第4

克魯伯被看好拿下美聯賽揚。（法新社）

〔記者林柏辰／綜合報導〕2016大聯盟例行賽進入尾聲，除了看哪些球隊能擠進季後賽窄門，個人獎項也是兵家必爭之地。《CBS Sports》今公佈美聯賽揚獎預測，克魯伯（Corey Kluber）與塞爾（Chris Sale）分居1、2名。

雖然開季狀況不佳，但印地安人王牌克魯伯倒吃甘蔗，目前先發投了204.2局，拿下17勝9敗、送出215K，防禦率3.12的好成績；白襪王牌塞爾本季至今則投了210.2局，拿下16勝8敗，也送出215K，防禦率則是3.03。

塞爾被認為是克魯伯的最大競爭者。（法新社）

雖然兩人在進階數據上互有領先，但《CBS Sports》認為克魯伯下半季的勝敗、防禦率皆優於塞爾許多，容易獲得傳統派投票者支持，因此較看好這位2014美聯賽揚獎得主再次獲獎。

第3名則是已拿下21勝，領先全大聯盟的紅襪投手波瑟羅（Rick Porcello），日籍強投田中將大被預測為第4名，「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）排在第5。