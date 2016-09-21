謝淑薇賽事因里約奧運報銷 嗆網協 ：直接公佈單據啦！

謝淑薇質疑教育部公佈的補助款被暗槓。（資料照，記者王藝菘攝）

〔即時新聞／綜合報導〕網球女將謝淑薇質疑教育部公佈的補助款被暗槓，但球協會秘書長劉中興強調，一切都有單據，歡迎謝淑薇查帳，對此謝淑薇今上午在臉書PO文要劉中興直接公佈單據，她會查對是否為她本人的所有賽事申報資料。

謝淑薇質疑劉中興，說了這麼多教育部核發的5000萬中其他的4000萬到哪去了？倫敦奧運年的補助款為何是空白的？網協公佈的年份的單據呢？謝淑薇建議網協，乾脆將單據全都公佈出來，她會查對每一項是否為她本人的所有賽事申報資料。

謝淑薇寫道：「5000萬教育部放出來了，收據都交給教育部的下面單位網協了，反正接下來的賽事都因為里約奧運消耗過多而報銷，將繼續休養一段時日，我可以一邊復健調養身體一邊幫忙行政長官們對這筆『5000萬給謝淑薇』的帳。」

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