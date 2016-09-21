MLB》衝突過後 普伊格今穿特製T恤嘲諷瘋邦
2016/09/21 08:38
普伊格在推特放上與隊友穿特製T恤的照片。（取自推特）
〔記者粘藐云／綜合報導〕道奇與巨人在昨天的比賽中一度清空板凳，起因是巨人王牌邦賈納（Madison Bumgarner）與道奇古巴小子普伊格（Yasiel Puig）在場上互噴垃圾話，隔天道奇球員立刻穿上特製T恤「#DontLookAtMe」（別看我），有些嘲諷。
7局下半，普伊格擊出內野滾地球，遭邦賈納傳球刺殺後怒瞪邦賈納，發現普伊格一直瞪著他，邦賈納不甘示弱回嗆，「別看我」，兩人不斷互噴垃圾話，板凳一度清空，所幸在隊友的制止下，並未釀成更大衝突。
事後兩人也有所抱怨，普伊格表示不解為何邦賈納這麼不喜歡他，而邦賈納則說：「不懂為何普伊格要一直瞪著我。」
針對這次衝突，道奇球員今天穿上新的特製T恤，上面印有「#DontLookAtMe」（別看我）字樣，普伊格也在推特放上照片，搞笑稱「普伊格沒有看你」。
道奇與巨人昨發生衝突。（法新社）
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