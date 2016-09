MLB》衝突過後 普伊格今穿特製T恤嘲諷瘋邦

普伊格在推特放上與隊友穿特製T恤的照片。(取自推特)

〔記者粘藐云/綜合報導〕道奇與巨人在昨天的比賽中一度清空板凳,起因是巨人王牌邦賈納(Madison Bumgarner)與道奇古巴小子普伊格(Yasiel Puig)在場上互噴垃圾話,隔天道奇球員立刻穿上特製T恤「#DontLookAtMe」(別看我),有些嘲諷。

7局下半,普伊格擊出內野滾地球,遭邦賈納傳球刺殺後怒瞪邦賈納,發現普伊格一直瞪著他,邦賈納不甘示弱回嗆,「別看我」,兩人不斷互噴垃圾話,板凳一度清空,所幸在隊友的制止下,並未釀成更大衝突。

事後兩人也有所抱怨,普伊格表示不解為何邦賈納這麼不喜歡他,而邦賈納則說:「不懂為何普伊格要一直瞪著我。」

針對這次衝突,道奇球員今天穿上新的特製T恤,上面印有「#DontLookAtMe」(別看我)字樣,普伊格也在推特放上照片,搞笑稱「普伊格沒有看你」。

道奇與巨人昨發生衝突。(法新社)