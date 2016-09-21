MLB》國聯賽揚競爭激烈 小熊韓德瑞克斯最被看好

目前賽揚獎熱門得主韓德瑞克斯。（美聯社資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟賽季進入尾聲，根據《CBS Sports》公佈的賽揚獎預測，小熊第5號先發投手韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）有機會在他大聯盟第三個球季奪下賽揚獎，而頭號對手是國民的薛澤（Max Scherzer），目前投球局數已超過210局，遠勝過韓德瑞克斯的179局。



韓德瑞克斯球速不是頂快，均速大概在90哩（145公里）左右，卻能有效壓制大聯盟打者，防禦率是亮眼的2.03，是目前防禦率王。薛澤則有17勝7敗防禦率2.78的成績，每局被上壘率0.93（WHIP）也低於韓德瑞克斯的0.96。



薛澤有望挑戰個人第二座賽揚獎。（美聯社資料照）

本季還有其他表現優異的投手，像是巨人隊的邦賈納（Madison Bumgarner）、小熊隊的列斯特（Jon Lester）以及道奇隊克蕭（Clayton Kershaw）等。

