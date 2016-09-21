NFL》唱國歌未起立 49人四分衛收到死亡威脅

卡佩尼克（右）選擇不起立唱國歌。（美聯社）

〔記者林柏辰／綜合報導〕舊金山49人四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick）因種族歧視問題，拒絕起立唱美國國歌而引起軒然大波，近日他更表示收到死亡威脅。

卡佩尼克是第1位選擇坐著唱國歌以抗議美國種族歧視、警方槍殺黑人等問題，隨後雖有其他運動員加入，但他仍受到許多球迷及運動員攻擊。

足球球星Megan Rapinoe也呼應卡佩尼克。（美聯社）

「我不是太在意死亡威脅這件事，」卡佩尼克受訪時表示，「如果真的發生了，那正好證明我的看法是對的，這個議題將以前所未有的速度擴散。」

「我知道有許多人從愛國的觀點出發，但這不是我們所爭取的，」卡佩尼克表示，「我們抗議的是在這國家內隨處可見的種族歧視、不平等與不公不義的問題。」