MLB》老爹又轟 締造引退球季最多轟紀錄（影音）

〔體育中心/綜合報導〕即將退休的紅襪「老爹」歐提茲(David Ortiz),今轟出本季第36發全壘打,締造大聯盟引退球季最多轟紀錄。

昨日就開轟的歐提茲,締造大聯盟40歲後單季最多轟紀錄,今對金鶯在第7局又從金鶯王牌高斯曼(Kevin Gausman)手中轟出中外野全壘打,超越1986年運動家金曼(Dave Kingman)在生涯最後球季35轟的紀錄。