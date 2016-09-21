MLB》老爹又轟 締造引退球季最多轟紀錄（影音）
2016/09/21 09:49
〔體育中心／綜合報導〕即將退休的紅襪「老爹」歐提茲（David Ortiz），今轟出本季第36發全壘打，締造大聯盟引退球季最多轟紀錄。
昨日就開轟的歐提茲，締造大聯盟40歲後單季最多轟紀錄，今對金鶯在第7局又從金鶯王牌高斯曼（Kevin Gausman）手中轟出中外野全壘打，超越1986年運動家金曼（Dave Kingman）在生涯最後球季35轟的紀錄。
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