MLB》費南德茲8局飆12K退國民 馬林魚勝率回5成

〔記者粘藐云/綜合報導〕馬林魚今在主場續戰國民,推出王牌費南德茲(Jose Fernandez)先發,主投8局僅被敲出3支安打未失分、飆出12K,加上「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)在6下轟出關鍵陽春砲,馬林魚以1:0獲勝。

費南德茲此役封鎖國民打線,僅讓他們擊出3支安打,送出12次三振,未失任何分數,加上後援的菲爾普斯(David Phelps)穩穩關門,兩人聯手完封國民。

國民先發洛克(Tanner Roark)今表現也不惶多讓,主投7局也只被敲出3安打,不過其中包括史坦頓的陽春砲,讓他失掉唯一的1分,苦吞敗投。

馬林魚今擊敗國民後,戰績為76勝75敗,勝率回到5成,但仍落後國聯東區龍頭國民12場勝差,外卡則是落後暫並列第二的紅雀、巨人3.5場。

費南德茲。(法新社)

史坦頓。(法新社)