MLB》費南德茲8局飆12K退國民 馬林魚勝率回5成

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〔記者粘藐云／綜合報導〕馬林魚今在主場續戰國民，推出王牌費南德茲（Jose Fernandez）先發，主投8局僅被敲出3支安打未失分、飆出12K，加上「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）在6下轟出關鍵陽春砲，馬林魚以1：0獲勝。

費南德茲此役封鎖國民打線，僅讓他們擊出3支安打，送出12次三振，未失任何分數，加上後援的菲爾普斯（David Phelps）穩穩關門，兩人聯手完封國民。

國民先發洛克（Tanner Roark）今表現也不惶多讓，主投7局也只被敲出3安打，不過其中包括史坦頓的陽春砲，讓他失掉唯一的1分，苦吞敗投。

馬林魚今擊敗國民後，戰績為76勝75敗，勝率回到5成，但仍落後國聯東區龍頭國民12場勝差，外卡則是落後暫並列第二的紅雀、巨人3.5場。

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費南德茲。（法新社）

史坦頓。（法新社）