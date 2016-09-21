MLB》費南德茲8局飆12K退國民 馬林魚勝率回5成
2016/09/21 09:59
〔記者粘藐云／綜合報導〕馬林魚今在主場續戰國民，推出王牌費南德茲（Jose Fernandez）先發，主投8局僅被敲出3支安打未失分、飆出12K，加上「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）在6下轟出關鍵陽春砲，馬林魚以1：0獲勝。
費南德茲此役封鎖國民打線，僅讓他們擊出3支安打，送出12次三振，未失任何分數，加上後援的菲爾普斯（David Phelps）穩穩關門，兩人聯手完封國民。
國民先發洛克（Tanner Roark）今表現也不惶多讓，主投7局也只被敲出3安打，不過其中包括史坦頓的陽春砲，讓他失掉唯一的1分，苦吞敗投。
馬林魚今擊敗國民後，戰績為76勝75敗，勝率回到5成，但仍落後國聯東區龍頭國民12場勝差，外卡則是落後暫並列第二的紅雀、巨人3.5場。
費南德茲。（法新社）
史坦頓。（法新社）
相關新聞
- MLB》老爹又轟 締造引退球季最多轟紀錄（影音）
- MLB》衝突過後 普伊格今穿特製T恤嘲諷瘋邦
- MLB》國聯賽揚競爭激烈 小熊韓德瑞克斯最被看好
- MLB》美聯賽揚獎預測 克魯伯領先塞爾 田中排第4
- MLB》惡人無膽？范屈拉被搭檔嚇到往後彈（影音）
推薦新聞
-
桌球》福原愛、江宏傑攜手 東京公布婚訊2016/09/21 10:19
-
MLB》老爹又轟 締造引退球季最多轟紀錄（影音）2016/09/21 09:49
-
MLB》衝突過後 普伊格今穿特製T恤嘲諷瘋邦2016/09/21 08:38
-
只要他開轟 殷仔沒敗過！2016/09/21 06:00
-
殷仔復出》「賽後第2天」手肘狀況最關鍵2016/09/21 06:00