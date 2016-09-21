MLB》大聯盟最多 印地安人又再見比賽

蓋爾揮出再見安後，開心向隊友振臂。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯中區龍頭印地安人對上同分區的皇家，靠著蓋爾（Brandon Guyer）的安打以2：1向對手說再見，今年已累積11場再見比賽，是大聯盟本季最會打再見安打的球隊。

今日兩邊先發投手同樣只丟6.2局失1分下場，印地安人在第3局靠著桑塔納（Carlos Santana）的陽春砲打破鴨蛋，皇家隊則在第5局，由培瑞茲（Salvador Perez）打出二壘安打攻上得點圈，高登（Alex Gordon）再補上一支安打追平比數，兩隊以1：1持續僵持。

到了9局，皇家投手佛林（Brian Flynn）不穩，一上場就投出保送，還發生守備失誤，形成1、2壘有人無人出局的局面，印地安人再度短打，但點的位置不好，皇家捕手撿起球快速傳3壘封殺。最後2人出局2、3壘有跑者時換上代打蓋爾，他不負教練團期待，一棒敲出右外野再見安打。

9月18日印地安人面對老虎的比賽，才在第10局靠著拉米瑞茲（Jose Ramirez）的再見安贏球，相隔3天又是再見比賽。由於同區的老虎今日也贏球，印地安人在美聯中區仍握有7場勝差的領先。

