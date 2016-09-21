桌球》福原愛、江宏傑攜手 東京公布婚訊

江宏傑與福原愛。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本桌球名將福原愛今在東京召開記者會，正式公布與台灣桌球選手江宏傑的結婚喜訊，兩人也秀出婚戒，江宏傑說是他設計的，全世界只有一個，「代表小愛是我的唯一。」

記者會剛開始，身穿傳統和服的福原愛先向大家報告9月1日已與江宏傑結婚的消息，由於日本人和台灣人結婚，兩邊都需登記。小愛也感謝日本從小到大的支持，「我想這是個好機會，讓我來介紹江宏傑先生。」隨後，福原愛用「老公」招呼江宏傑，兩人的笑容被鏡頭捕捉。

身穿西裝的江宏傑也用簡單日文向日本媒體打招呼，「初次見面，大家好，我是江宏傑，今天請多多指教。」接著，兩人一同鞠躬致意。

長相俊俏的江宏傑，從小就因桌球相識福原愛，到了2014年底才滋生愛苗，年紀稍小的男生還花了4個月才贏得美人芳心，主因是福原愛在2014年曾被腰傷所苦，而江宏傑2009年則因髖關節開刀，經過1年多努力才重返桌壇，兩人有著極為相似的經驗與想法，讓這段感情奠下良好基礎。

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