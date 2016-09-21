中職》「小勳肝」出生了！陽耀勳喜獲麟兒
2016/09/21 10:35
陽耀勳。（資料照，記者廖耀東攝）
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿陽耀勳今天凌晨在臉書上分享兒子出生的消息，也送上全家福合照，不少網友給予祝福。
陽耀勳昨天因為妻子待產向球隊告假，凌晨就在臉書上發布兒子出生的好消息，他在動態上寫下，「很開心，辛苦了老婆」，也表示這是甜蜜的負擔，很謝謝大家的關心，並附上全家福的照片，消息一出，不少網友留言祝福。
陽耀勳在臉書上公布兒子出生的好消息。（取自陽耀勳臉書）
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