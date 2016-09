MLB》116年來第2位 洋基菜鳥捕手再開轟創紀錄

Your browser does not support iframes.

〔記者林柏辰/綜合報導〕靠著菜鳥捕手桑契斯(Gary Sanchez)超前比數的3分砲,也是他本季第17轟,洋基5:3逆轉光芒,季後賽之路尚未絕望。

7局上,賈納(Brett Gardner)先敲出追平安,下一棒的桑契斯二話不說,將光芒投手巴克斯柏格(Brad Boxberger)的第1球轟出場外,3分砲幫助球隊奠定勝績,畢坦西斯(Dellin betances)守住最後半局,洋基取得勝利。

桑契斯敲出第17轟。(美聯社)

桑契斯追平伯格(Wally Berger)紀錄,成為大聯盟自1900年來第2位能在生涯前44場出賽就轟出17發全壘打的球員。

桑契斯菜鳥球季一鳴驚人,8月初登上大聯盟,前23場比賽便敲出11轟,是大聯盟自1920年正式列入打點紀錄後、第一位單季前20場比賽達成10轟、20打點的菜鳥,也一舉囊括美聯8月的最佳球員和最佳新人獎,成為大聯盟史上首位單月奪下這兩個獎項的捕手