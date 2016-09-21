MLB》116年來第2位 洋基菜鳥捕手再開轟創紀錄

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〔記者林柏辰／綜合報導〕靠著菜鳥捕手桑契斯（Gary Sanchez）超前比數的3分砲，也是他本季第17轟，洋基5：3逆轉光芒，季後賽之路尚未絕望。

7局上，賈納（Brett Gardner）先敲出追平安，下一棒的桑契斯二話不說，將光芒投手巴克斯柏格（Brad Boxberger）的第1球轟出場外，3分砲幫助球隊奠定勝績，畢坦西斯（Dellin betances）守住最後半局，洋基取得勝利。

桑契斯敲出第17轟。（美聯社）

桑契斯追平伯格（Wally Berger）紀錄，成為大聯盟自1900年來第2位能在生涯前44場出賽就轟出17發全壘打的球員。

桑契斯菜鳥球季一鳴驚人，8月初登上大聯盟，前23場比賽便敲出11轟，是大聯盟自1920年正式列入打點紀錄後、第一位單季前20場比賽達成10轟、20打點的菜鳥，也一舉囊括美聯8月的最佳球員和最佳新人獎，成為大聯盟史上首位單月奪下這兩個獎項的捕手