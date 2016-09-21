NBA》新球季勝場預測 勇士最多勝、籃網淪爐主

林書豪（左）、柯瑞（右）。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA新球季即將開打，美國媒體今公布拉斯維加斯博弈網站預測各隊勝場數，排名第一的仍是上季拿下73勝的勇士，上季冠軍騎士則與馬刺並列第2。

《FOX Sports》今公布美國博弈網站預測NBA各隊勝場數，勇士以66.5勝高居第一，也以10場之差，領先今年冠軍騎士及馬刺（兩隊皆為56.5勝）並列第2，快艇以53.5勝拿下第3，第4則為塞爾提克的51.5勝，全聯盟僅這5支球隊被看好在新球季可能超過50勝。

林書豪所效力的籃網，今年的預測成績差強人意，20.5勝敬陪末座，而少了老大Kobe的湖人則以24.5勝名列倒數第二，還比去年爐主76人（今年預測27.5勝）更慘。