MLB》金鶯菜鳥馬希尼首轟出爐 可惜不敵紅襪

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〔體育中心／綜合報導〕紅襪最近狀況火燙，橫掃洋基後作客來到巴爾的摩，金鶯小將馬希尼（Trey Mancini）雖擊出在大聯盟首發全壘打，但「老爹」歐提茲（David Ortiz）今天也開轟，打破引退球季最多轟紀錄，也幫助紅襪5：2擊敗金鶯，拿下6連勝。

金鶯小將馬希尼擊出職業生涯首轟。（法新社）

紅襪想拉開在美東與金鶯的差距，這次4連戰是關鍵，布雷德利（Jackie Bradley Jr.）在4局上揮出陽春砲添得保險分後，第5局輪到金鶯菜鳥馬希尼補上一支還以顏色，這是他在大聯盟的首轟，而他的母親在現場見證這支全壘打，也難掩激動的情緒，只可惜這支全壘打最後沒能幫助金鶯隊贏球。



7局下金鶯原本有很好的反攻機會，史構普（Jonathan Schoop）一上場就攻佔二壘壘包，可惜接連兩棒都被解決，只能靠哈迪（J.J. Hardy）的安打追回一分，最後不敵紅襪。

今天紅襪贏球後，對金鶯的勝差來到5場，想拿下美聯東區冠軍指日可待，金鶯輸球後勝場停在82場，若藍鳥今天打贏水手，就能超越金鶯拉近與紅襪的勝差，美聯東區的競爭不到球季結束，還很難分出高下。

老爹破引退球季最多轟紀錄。（美聯社）