MLB》金鶯菜鳥馬希尼首轟出爐 可惜不敵紅襪

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕紅襪最近狀況火燙,橫掃洋基後作客來到巴爾的摩,金鶯小將馬希尼(Trey Mancini)雖擊出在大聯盟首發全壘打,但「老爹」歐提茲(David Ortiz)今天也開轟,打破引退球季最多轟紀錄,也幫助紅襪5:2擊敗金鶯,拿下6連勝。

金鶯小將馬希尼擊出職業生涯首轟。(法新社)

紅襪想拉開在美東與金鶯的差距,這次4連戰是關鍵,布雷德利(Jackie Bradley Jr.)在4局上揮出陽春砲添得保險分後,第5局輪到金鶯菜鳥馬希尼補上一支還以顏色,這是他在大聯盟的首轟,而他的母親在現場見證這支全壘打,也難掩激動的情緒,只可惜這支全壘打最後沒能幫助金鶯隊贏球。



7局下金鶯原本有很好的反攻機會,史構普(Jonathan Schoop)一上場就攻佔二壘壘包,可惜接連兩棒都被解決,只能靠哈迪(J.J. Hardy)的安打追回一分,最後不敵紅襪。

今天紅襪贏球後,對金鶯的勝差來到5場,想拿下美聯東區冠軍指日可待,金鶯輸球後勝場停在82場,若藍鳥今天打贏水手,就能超越金鶯拉近與紅襪的勝差,美聯東區的競爭不到球季結束,還很難分出高下。

老爹破引退球季最多轟紀錄。(美聯社)