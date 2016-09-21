江宏傑、福原愛公布婚訊 網友讚郎才女貌
2016/09/21 12:05
日本桌球天后福原愛與台灣桌球選手江宏傑今天在東京召開記者會，正式公布婚訊，兩人也大方秀出婚戒。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕日本桌球天后福原愛與台灣桌球選手江宏傑今天在東京召開記者會，正式公布婚訊，福原愛身著傳統和服，而江宏傑則著深色西服，兩人也大方秀出婚戒。網友們則大讚，「郎才女貌」。
去年春天福原愛與江宏傑悄悄墜入愛河，今年4月戀情正式曝光後，曾歷經門不當戶不對的傳聞，仍無法拆散這對佳偶，兩人日前在東京登記結婚，今天則召開記者會，正式公布婚訊。
台灣網友紛紛大讚，「江真的是又帥又高啊」、「郎才女貌」、「男的帥女的美」、「江宏傑算帥，福原愛也可愛，壇上的郎才女貌」、「江宏傑穿西裝超帥」；中國網友讚宏傑帥氣，也有中國網友好奇，「他倆的娃（小孩）以後是講台灣話還是東北話」。
福原愛身著傳統和服，而江宏傑則著深色西服。（美聯社）
日本桌球天后福原愛與台灣桌球選手江宏傑今天在東京召開記者會，正式公布婚訊。（美聯社）
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