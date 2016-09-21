MLB》大都會2連敗爐主勇士 外卡第1岌岌可危

大都會連輸兩場給勇士。（法新社）

〔記者林柏辰／綜合報導〕暫居國聯外卡第1的大都會，面對同區爐主勇士卻踢到鐵板，今日4：5主場2連敗給勇士，若稍晚巨人、紅雀皆贏球，3隊將並列外卡第1，季後賽主場優勢岌岌可危。

昨日「雷神」辛德佳德（Noah Syndergaard）3.2局失5分遭打退場，今日則換打線被勇士先發德黑蘭（Julio Teheran）封鎖，他主投7局僅被敲5安失掉1分責失，拿下本季第6勝。

德黑蘭退場後，大都會在8下展開反攻，靠著2次四死球、2支安打與高飛犧牲打，打下3分大局，追到只有1分差，但9下勇士終結者強森（Jim Johnson）飆出2K，成功守住勝利。

大都會勇士明日將進行3連戰最後一戰，大都會若想取得外卡系列賽主場優勢，勢必得全力搶勝，避免遭到橫掃。