MLB》費南德茲好投 邦茲送上「熱吻」當獎勵

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〔記者粘藐云／綜合報導〕馬林魚王牌費南德茲（Jose Fernandez）今先發對決國民，繳出8局僅被敲3安未失分成績，率領球隊以1：0擊敗對手，在投完8局解決失分危機退場後，打擊教練邦茲（Barry Bonds）也搞笑送上「熱吻」鼓勵他。

馬林魚今靠著費南德茲8局無失分好投，加上史坦頓（Giancarlo Stanton）的關鍵陽春砲，以1：0收下勝利，勝率也回到5成。

8局上半，費南德茲解決該局最後一名打者，化解失分危機後，一退場受到隊友及教練熱切歡迎，尤其打擊教練邦茲，搞笑的衝上前捧著費南德茲的臉，作勢與他熱吻，這爆笑的一幕全被鏡頭捕捉下來。

【費南德茲8局飆12K退國民 馬林魚勝率回5成】

費南德茲。（美聯社）