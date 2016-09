MLB》費南德茲好投 邦茲送上「熱吻」當獎勵

Your browser does not support iframes.

〔記者粘藐云/綜合報導〕馬林魚王牌費南德茲(Jose Fernandez)今先發對決國民,繳出8局僅被敲3安未失分成績,率領球隊以1:0擊敗對手,在投完8局解決失分危機退場後,打擊教練邦茲(Barry Bonds)也搞笑送上「熱吻」鼓勵他。

馬林魚今靠著費南德茲8局無失分好投,加上史坦頓(Giancarlo Stanton)的關鍵陽春砲,以1:0收下勝利,勝率也回到5成。

8局上半,費南德茲解決該局最後一名打者,化解失分危機後,一退場受到隊友及教練熱切歡迎,尤其打擊教練邦茲,搞笑的衝上前捧著費南德茲的臉,作勢與他熱吻,這爆笑的一幕全被鏡頭捕捉下來。

費南德茲。(美聯社)