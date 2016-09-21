NBA》青澀詹姆斯球員卡超稀有 可望成史上最貴籃球卡

詹姆斯菜鳥球季的親筆簽名球員卡。（取自UPROXX）

〔記者林岳甫／綜合報導〕歷經13年在NBA打拚的辛苦，騎士「大帝」詹姆斯已經入手3枚冠軍戒指，如今他菜鳥球季的親筆簽名球員卡已被送來拍賣，想得到這張卡片預計得花20萬美元（約632.9萬台幣）才行入手。

由於這張卡在當年就屬於限量卡款，市面上本來就相當稀少，且卡片中的詹姆斯一臉青澀模樣，使得目前拍賣價格已達6.5萬美元（約205.6萬台幣）。

其實，球員卡大部分都是棒球選手的價值較高，史上NBA最高價的球員卡是傳奇中鋒麥肯（George Mikan），當年曾賣到21.8萬美元，至於「籃球大帝」喬丹的菜鳥球員卡則是賣出10萬美元，如今拍賣網站預估詹姆斯的球員卡有機會飆至20萬美元，還有機會成為史上最貴的籃球卡。

喬丹的菜鳥球員卡。（取自The Richest）

傳奇中鋒麥肯成史上NBA最高價的球員卡。（取自The Richest）