韓職》南韓正妹「朝天蹬」開球 驚艷全場
2016/09/21 13:34
〔即時新聞／綜合報導〕南韓職棒13日SK飛龍對上斗山熊的比賽，主場球隊斗山熊請來南韓正妹崔雪華（音譯，Choi Seol Hwa，최설화）來開球，她使用「朝天蹬」的姿勢開球，讓現場觀眾艷驚四座。
根據報導，崔雪華曾參加當地的肌肉狂熱比基尼大賽（Muscle Mania Bikini）且獲獎，她受斗山熊的邀請，擔任開球嘉賓。
崔雪華開球時抬起她的左腳，與右腳連成「一直線」，接著將球投出，可惜投偏變成暴投，卻也讓現場觀眾驚呼連連。
這名南韓正妹使用「朝天蹬」的姿勢開球，讓現場觀眾艷驚四座。（圖片取自베어스포티비 BearSpotv的YouTube）
崔雪華曾參加當地的肌肉狂熱比基尼大賽且獲獎。（圖片取自최설화的Instagram）
南韓正妹崔雪華。（圖片取自최설화的Instagram）
南韓正妹崔雪華。（圖片取自최설화的Instagram）
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