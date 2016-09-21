韓職》南韓正妹「朝天蹬」開球 驚艷全場

〔即時新聞／綜合報導〕南韓職棒13日SK飛龍對上斗山熊的比賽，主場球隊斗山熊請來南韓正妹崔雪華（音譯，Choi Seol Hwa，최설화）來開球，她使用「朝天蹬」的姿勢開球，讓現場觀眾艷驚四座。

根據報導，崔雪華曾參加當地的肌肉狂熱比基尼大賽（Muscle Mania Bikini）且獲獎，她受斗山熊的邀請，擔任開球嘉賓。

崔雪華開球時抬起她的左腳，與右腳連成「一直線」，接著將球投出，可惜投偏變成暴投，卻也讓現場觀眾驚呼連連。

這名南韓正妹使用「朝天蹬」的姿勢開球，讓現場觀眾艷驚四座。（圖片取自베어스포티비 BearSpotv的YouTube）

崔雪華曾參加當地的肌肉狂熱比基尼大賽且獲獎。（圖片取自최설화的Instagram）

南韓正妹崔雪華。（圖片取自최설화的Instagram）

南韓正妹崔雪華。（圖片取自최설화的Instagram）