桌球》江宏傑這樣求婚 福原愛嚇一跳
2016/09/21 13:25
江宏傑與福原愛。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕台日桌球聯姻江宏傑、福原愛今召開記者會，宣布兩人已於9月1日登記結婚。其中，日本媒體好奇當時如何求婚，江宏傑大方分享。
江宏傑表示，他是在里約奧運結束後，找到機會求婚，他給了小愛一把鑰匙，並說，「希望妳成為新家的主人。」日媒好奇福原愛如何回應，小愛則說自己當時嚇一跳，「腦中一片空白，我忘記當時是怎麼回答的了。」
至於婚後生活，福原愛指出，江宏傑今年會在捷克打球，並於德國練習，不過台灣、日本都有可能是生活、練球的據點。
此外，日媒也好奇，如果福原愛生小孩，是否會繼續打桌球。江宏傑表示，還沒想過這個問題，但如果有小孩，「看她喜歡什麼，我們都會支持她的。」
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