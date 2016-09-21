林威廷只要再吞K 將寫下中職新紀錄

林威廷。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天義大犀牛將在台中洲際球場迎戰統一獅，義大打者林威廷只要再被三振一次，就是本季個人第100次被三振，加上統一打者鄭鎧文被三振112次，將寫下中職史上首度出現單季兩位打者被三振100次以上的紀錄。

過去中職僅4位打者單季吞下百K，包括今年鄭鎧文112K、2014年鄧志偉102K、2010年林智勝105K、1998年陳該發103K，從未有單季兩位打者都吞百K的情形，今年有機會出現。

本季鄭鎧文344打數被三振112次，平均每3.07打數就被三振1次，林威廷354打數被三振99次，平均每3.58打數被三振1次，被三振率都高於過去的鄧志偉、林智勝、陳該發。

今年中職打者整體被三振率高於往年，總計15379打數被三振2942次，平均每5.23打數被三振1次，被三振率為2009年縮減為4隊規模以來最高。去年總計17155打數被三振2961次，前年總計16536打數被三振2807次。