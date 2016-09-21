MLB》秋信守恢復快速 有望打季後賽
2016/09/21 14:58
秋信守在八月中的比賽，遭球擊中骨折。（美聯社資料照）
〔體育中心／綜合報導〕八月中因觸身球導致骨折的遊騎兵韓籍外野手秋信守，原本需要動刀修養八週左右，但鑒於他恢復狀況良好，球團可能會讓他提前歸隊，增加球隊的季後賽戰力。
根據《T.R. Sullivan》的報導，秋信守最快在週末會上大聯盟打擊練習，再被送往教育聯盟（Instructional League）面對投打練習，如果狀況良好，秋信守很快就能回到他所熟悉的崗位。
高梅茲（Carlos Gomez）在秋信守下放後，被遊騎兵簽來頂替他的開路先鋒角色，也嘗試讓馬薩拉（Nomar Mazara）和迪謝茲（Delino DeShields）打一棒，但都沒有秋信守出色，他還是遊騎兵最理想的第一棒，0.362的上壘率（OBP）也是一棒人選中最好的。
今年球季因為4度下放傷兵名單，只出賽了45場，166個打數41支安打，包括7支全壘打，打擊率為0.247。
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