MLB》索利亞又被再見安 皇家球迷臉書大怒灌

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〔體育中心／綜合報導〕皇家今戰同區龍頭印地安人，雙方1：1僵持至九局下，印地安人從皇家牛棚索利亞（Joakim Soria）擊出再見安打，終場以2：1中止皇家3連勝。

皇家先發沃奎茲（Edinson Volquez）與印地安人先發平分秋色，都繳出6.2局掉1分的成績。九局下，皇家先派上弗林（Brian Flynn）未料他一上場就投保送，再被克里斯普（Coco Crisp）短打安打，被攻占一二壘。

弗林解決阿蒙特（Abraham Almonte），但皇家教練團決定換上索利亞接替，面對代打的戴維斯，雖然讓他滾地出局，卻被下棒蓋爾（Brandon Guyer）擊出再見安打。

由於再見分屬於弗林的責任，索利亞再次躲過追平皇家隊史牛棚投手單季最多敗投紀錄（9敗），但他的表現再度讓許多皇家球迷憤怒，不少人怒灌皇家臉書，「看到索利亞上場，就知道會有什麼結果了…」、「索利亞真的是全聯盟最『穩定』的投手」、「索利亞真的是垃X，什麼？我已經推過類似的內容14次了？」