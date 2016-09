MLB》索利亞又被再見安 皇家球迷臉書大怒灌

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕皇家今戰同區龍頭印地安人,雙方1:1僵持至九局下,印地安人從皇家牛棚索利亞(Joakim Soria)擊出再見安打,終場以2:1中止皇家3連勝。

皇家先發沃奎茲(Edinson Volquez)與印地安人先發平分秋色,都繳出6.2局掉1分的成績。九局下,皇家先派上弗林(Brian Flynn)未料他一上場就投保送,再被克里斯普(Coco Crisp)短打安打,被攻占一二壘。

弗林解決阿蒙特(Abraham Almonte),但皇家教練團決定換上索利亞接替,面對代打的戴維斯,雖然讓他滾地出局,卻被下棒蓋爾(Brandon Guyer)擊出再見安打。

由於再見分屬於弗林的責任,索利亞再次躲過追平皇家隊史牛棚投手單季最多敗投紀錄(9敗),但他的表現再度讓許多皇家球迷憤怒,不少人怒灌皇家臉書,「看到索利亞上場,就知道會有什麼結果了…」、「索利亞真的是全聯盟最『穩定』的投手」、「索利亞真的是垃X,什麼?我已經推過類似的內容14次了?」