高爾夫》高雄公開賽第2回合上午組 李家豪續保領先

李家豪短桿切上第14洞果嶺。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／高雄報導〕第30屆高雄公開賽第2回合，上午組成績進展不明顯，李家豪以71桿完賽，總139桿續保領先。

第2回合回復南部高溫炎熱的天氣，上午出發的選手，以謝錦昇、葉劍鋒和蔡哲弘的68桿較佳，但他們並不在第1回合領先群裡。

昨天並列領先的李家豪，今天打下3個博蒂、2個柏忌，71桿完賽，他表示，今天的旗位得比較難打，3個博蒂裡，有兩個是長洞第3桿短切球送到洞口旁的「Ok博蒂」，兩個柏忌則是短洞風向判斷有點失誤，開球沒打上果嶺。

目前李家豪暫以1桿之差領先劉威侯和許豪升。劉威侯今天打出69桿，許豪升連續兩回合都打70桿。

高雄公開賽第2回合，劉威侯打出69桿。（記者趙新天攝）

許豪升在髙雄公開賽連著兩天打出70桿。（記者趙新天攝）