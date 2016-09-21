高爾夫》高雄公開賽第2回合上午組 李家豪續保領先
2016/09/21 14:36
李家豪短桿切上第14洞果嶺。（記者趙新天攝）
〔記者趙新天／高雄報導〕第30屆高雄公開賽第2回合，上午組成績進展不明顯，李家豪以71桿完賽，總139桿續保領先。
第2回合回復南部高溫炎熱的天氣，上午出發的選手，以謝錦昇、葉劍鋒和蔡哲弘的68桿較佳，但他們並不在第1回合領先群裡。
昨天並列領先的李家豪，今天打下3個博蒂、2個柏忌，71桿完賽，他表示，今天的旗位得比較難打，3個博蒂裡，有兩個是長洞第3桿短切球送到洞口旁的「Ok博蒂」，兩個柏忌則是短洞風向判斷有點失誤，開球沒打上果嶺。
目前李家豪暫以1桿之差領先劉威侯和許豪升。劉威侯今天打出69桿，許豪升連續兩回合都打70桿。
高雄公開賽第2回合，劉威侯打出69桿。（記者趙新天攝）
許豪升在髙雄公開賽連著兩天打出70桿。（記者趙新天攝）
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