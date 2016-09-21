MLB》史上最多打點投手 溫萊特雙安4打點創紀錄
2016/09/21 14:36
〔記者林柏辰／綜合報導〕紅雀先發溫萊特（Adma Wainwright）今日單場雙安4打點，幫助球隊10：5擊敗洛磯，自己也拿到本季第12勝。
溫萊特今日先發5.1局被敲7安失掉4責失，投球表現差強人意，但他在2局上揮出中間方向二壘安打，帶有2分打點，接著5局上再揮出2分打點一壘安打，單場雙安打進4分打點，幫助自己奪下勝投。
溫萊特打進4分打點後，本季打點數來到18分，創下大聯盟在1973年啟用指定打擊制度後，投手單季最多打點的紀錄。
溫萊特創下投手單季打點紀錄。（法新社）
「我整個職業生涯中都嘗試將球推向右半邊，但我做的並不好，」溫萊特表示「只要對手將投進好球帶，我就會揮擊。」
紅雀與巨人都贏球，加上大都會落敗，目前3隊皆已80勝71敗並列國聯外卡第1，想搶進季後賽窄門最後兩週得全力衝刺。
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