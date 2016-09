MLB》遊騎兵投手超狂背後接殺 率隊擊敗天使（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕遊騎兵今天在主場迎戰天使,臨危受命登板的馬丁尼茲(Nick Martinez)投了3.1局僅被敲1安打,投出1保送,5局上半還演出一次背後反手接殺的美技守備,幫助遊騎兵維持領先地位,終場率隊以5:4擊敗天使。

遊騎兵先發投手葛瑞芬(A.J. Griffin)今僅投了1.2局,被敲3安打,又因接連丟出保送丟分,提早被換下場,接手的馬丁尼茲則投了3.1局未失分,還在5局上時演出反手接殺後完成雙殺守備的美技,讓天使總教練也只能在場邊搖頭,最後遊騎兵以1分差險勝。

馬丁尼茲。(法新社)