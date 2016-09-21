MLB》遊騎兵投手超狂背後接殺 率隊擊敗天使（影音）

2016/09/21 14:56

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵今天在主場迎戰天使，臨危受命登板的馬丁尼茲（Nick Martinez）投了3.1局僅被敲1安打，投出1保送，5局上半還演出一次背後反手接殺的美技守備，幫助遊騎兵維持領先地位，終場率隊以5：4擊敗天使。

遊騎兵先發投手葛瑞芬（A.J. Griffin）今僅投了1.2局，被敲3安打，又因接連丟出保送丟分，提早被換下場，接手的馬丁尼茲則投了3.1局未失分，還在5局上時演出反手接殺後完成雙殺守備的美技，讓天使總教練也只能在場邊搖頭，最後遊騎兵以1分差險勝。

馬丁尼茲。（法新社）

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