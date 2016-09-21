桌球》江宏傑臉書秀婚戒 一句話閃瞎網友

〔體育中心／綜合報導〕台日桌球聯姻江宏傑、福原愛今召開記者會，宣布兩人已於9月1日登記結婚。記者會結束後，江宏傑也在臉書向球迷報告喜訊，與福原愛大秀他為小愛設計的婚戒。

江宏傑透過小編在臉書粉絲團表示，「宏傑在日本東京宣佈他結婚了，他謝謝大家一起見證他們的幸福。❤love」。

江宏傑也在粉絲團貼出婚戒的照片，他在記者會透露，婚戒加入桌球與弧線的概念，是他為小愛去設計的，全世界只有唯一一個，代表小愛是他心目中的唯一。

不少網友也在江宏傑臉書祝賀，「恭喜!!!」、「顏質超高的 恭喜恭喜:））」、「恭喜耶!永遠持續這份幸福」。除了台灣網友之外，還有不少日本網友留言祝賀，希望小傑好好照顧小愛。

江宏傑臉書：