網球》盧彥勳放倒義國巨人 8強卡位朝高雄海碩第3冠邁進

盧彥勳挺進海碩盃8強。（記者黃志源攝）

〔記者梁偉銘／高雄報導〕總獎金12.5萬美元（約393萬台幣）加住宿的高雄海碩男網挑戰賽，第2種子盧彥勳無愧為2屆冠軍， 單打次輪挾快制高3度破發，2個6：3拖垮身高近2公尺的義大利長人瓦尼（Luca Vanni），「寶島一哥」8強門票率先到手，持續朝為地主留下金盃的目標邁進。

2013、14年在此衛冕的盧彥勳，堪稱賽會精神領袖與人氣指標，16強戰面對前年爭冠的手下敗將，「寶島一哥」開賽攻勢猛烈，底線大角度長抽與靈活移位，有效壓制31歲的歐洲長人，尤其連2盤都率先破發，順勢掌控節奏與主動權，最終盧彥勳直落2鎖定勝利，也替首輪輸球的同胞老將陳迪復仇。

身為帶著寶貝兒子南征的辛苦奶爸，賽後盧彥勳坦承，要求取比賽和家庭間的平衡相當不容易，但這是人生新的開始，再累也值得，「每回看到小孩子，就可忘掉很多不開心的事，讓我獲得很多正能量，我也希望讓小孩子能知道父親在做什麼。」

此外，「台灣二哥」莊吉生則以3：6、4：6不敵以色列韋恩特勞勃（Amir Weintraub），海碩初體驗16強止步。