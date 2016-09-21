中職 Live》羅國龍開轟 統一苦追義大

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 統一 0 0 2 1 3 3 2 義大 1 1 3 1 6 10 1

第四局

4下

張建銘敲出中外野落地安打，隨後靠廖文揚暴投站上二壘，林哲瑄再用飛球將張建銘推進到三壘，林益全一壘方向滾地球讓義大再拿下1分，以6：3領先。

4上

羅國龍開轟，用陽春砲幫統一追成3：5落後2分。

第三局

3下

林益全敲出陽春砲超前比數，高國輝再靠失誤站上二壘，陳凱倫適時安打演出送回高國輝攻下第4分，方克偉再敲安形成一三壘有人，義大再用李宗賢的高飛犧牲打拿下單局第3分，形成5：2領先。

3上

統一施展開反攻，林志祥率先敲安，羅國龍敲出內野滾地球靠義大守備失誤上壘，1出局後高國慶獲得保送，形成滿壘，力猛再投出保送讓統一攻下1分，唐肇廷高飛犧牲打讓統一拿下第2分追平比數。

第二局

2下

胡金龍敲出陽春砲，幫助義大取得2：0領先，這是胡金龍本季第10發全壘打。

第一局

1下

義大開路先鋒胡金龍敲安，張建銘、林哲瑄安打串聯攻下1分，義大取得1：0領先。

1上

近10戰狂取8勝的義大犀牛，今天對上下半季墊底的統一獅，推出洋投力猛把關，首局力猛雖讓羅國龍保送上壘，但仍沒讓統一獅攻下分數。

先發名單

統一 棒次 義大 林志祥 1 胡金龍 羅國龍 2 張建銘 陳鏞基 3 林哲瑄 高國慶 4 林益全 劉芙豪 5 高國輝 唐肇廷 6 林威廷 陳傑憲 7 陳凱倫 高志綱 8 方克偉 潘彥廷 9 李宗賢 廖文揚 先發投手 力猛