中職 Live》羅國龍開轟 統一苦追義大
2016/09/21 20:22
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義大
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第四局
4下
張建銘敲出中外野落地安打，隨後靠廖文揚暴投站上二壘，林哲瑄再用飛球將張建銘推進到三壘，林益全一壘方向滾地球讓義大再拿下1分，以6：3領先。
4上
羅國龍開轟，用陽春砲幫統一追成3：5落後2分。
第三局
3下
林益全敲出陽春砲超前比數，高國輝再靠失誤站上二壘，陳凱倫適時安打演出送回高國輝攻下第4分，方克偉再敲安形成一三壘有人，義大再用李宗賢的高飛犧牲打拿下單局第3分，形成5：2領先。
3上
統一施展開反攻，林志祥率先敲安，羅國龍敲出內野滾地球靠義大守備失誤上壘，1出局後高國慶獲得保送，形成滿壘，力猛再投出保送讓統一攻下1分，唐肇廷高飛犧牲打讓統一拿下第2分追平比數。
第二局
2下
胡金龍敲出陽春砲，幫助義大取得2：0領先，這是胡金龍本季第10發全壘打。
第一局
1下
義大開路先鋒胡金龍敲安，張建銘、林哲瑄安打串聯攻下1分，義大取得1：0領先。
1上
近10戰狂取8勝的義大犀牛，今天對上下半季墊底的統一獅，推出洋投力猛把關，首局力猛雖讓羅國龍保送上壘，但仍沒讓統一獅攻下分數。
先發名單
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統一
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棒次
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義大
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林志祥
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1
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胡金龍
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羅國龍
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2
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張建銘
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陳鏞基
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3
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林哲瑄
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高國慶
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4
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林益全
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劉芙豪
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5
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高國輝
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唐肇廷
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6
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林威廷
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陳傑憲
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7
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陳凱倫
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高志綱
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8
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方克偉
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潘彥廷
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9
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李宗賢
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廖文揚
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先發投手
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力猛
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