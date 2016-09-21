中職》球迷集資重做雕像 陳金鋒回應了...
2016/09/21 16:51
〔體育中心／綜合報導〕台灣巨砲陳金鋒18日風光引退，由光隆海洋生技所贊助的「鋒砲雕像」卻意外引發球迷撻伐，挨轟做的不像，且贊助商的落款字體比陳金鋒名字還大。近日有球迷在網路上發起集資，要為陳金鋒重新打造一尊雕像。
群眾集資公司「貝殼放大」創辦人林大涵得知後表態願意幫忙，他在今天獲得陳金鋒的回應，鋒砲透過經紀人表示：「雕像是冰冷的，但大家的心是炙熱的，我都感受到了，這樣就足夠了。」
陳金鋒對球迷希望集資重做雕像表示感動，也很難忘18日的引退賽，但他仍盼望球迷若有餘力，能將資源留給社會上更多需要幫助的人。
陳金鋒對球迷發動集資重做雕像表示感動。（記者林正堃攝）
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