中職》曾陶鎔敲勝利打點 兄弟二軍總冠軍戰聽牌

〔體育中心／綜合報導〕中職二軍總冠軍戰今天進行第二戰，中信兄弟二軍今推派王則鈞擔任先發，對上Lamigo桃猿二軍投手蔡璟豪，王則鈞主投5局只被敲出3安打掉3分，助中信兄弟二軍以4：3擊敗Lamigo二軍，在五戰三勝的總冠軍戰搶下聽牌優勢。

Lamigo二軍先發蔡璟豪今被敲出12支安打，丟掉4分都是責失分，中信兄弟二軍先發9棒皆有安打演出，全隊共掃出17支安打，而Lamigo二軍打擊則是先盛後衰，僅在首局3支安打拿下2分，2局趁王則鈞控球不穩用高飛犧牲打拿下第3分後，Lamigo二軍打擊熄火，沒能再添分數。

中信兄弟二軍以蘇緯達單場5支3表現最佳，敲下勝利打點的曾陶鎔也有5支2的表現。五戰三勝制的中職二軍總冠軍戰目前由中信兄弟二軍取得2：0聽牌優勢，2隊將在周五（23日）的屏東棒球場進行第3戰。

曾陶鎔敲出勝利打點。（資料照）